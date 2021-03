Governo do RS confirma 6 mortes em Campo Bom por ‘falha no sistema de distribuição de oxigênio’

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul conformou, na manhã desta sexta-feira (19), seis mortes por problemas na distribuição de oxigênio em Campo Bom , na Região Metropolitana de Porto Alegre. Os óbitos ocorreram no Hospital Lauro Reus, que presta serviços ao município, informou a pasta.

Conforme nota divulgada pela SES , não houve falta do produto na unidade. “Os óbitos teriam ocorrido devido a uma falha no sistema de distribuição de oxigênio, e não pela falta”, explica a secretaria. O governo do estado afirma ter recebido a confirmação da falha e aguarda mais detalhes sobre o ocorrido. Leia a íntegra abaixo.

O G1 tenta contato com a prefeitura de Campo Bom e a direção do Hospital Lauro Reus, mas ainda não obteve retorno.

A Secretaria Estadual da Saúde diz ter oficializado todas as unidades hospitalares do RS para que fosse mantido um estoque mínimo de oxigênio, suficiente para uma semana.

A cidade de Campo Bom, localizada a 57 km de Porto Alegre, foi a primeira do RS a registrar um caso de coronavírus, em 9 de março de 2020. Desde então, o município já registrou 7.586 pessoas com Covid-19 e 138 óbitos, conforme a SES.

No painel de monitoramento de leitos do estado, atualizado às 11h07, Campo Bom aparece com lotação de 100% das vagas de UTI, com 12 pacientes intubados em respiradores. Outras 43 pessoas estão internadas em 10 leitos clínicos na cidade.

Nota da SES:

“A Secretaria da Saúde, preocupada com a falta de oxigênio nos hospitais gaúchos, oficiou todas as unidades hospitalares para que fosse mantido um estoque mínimo de oxigênio, suficiente para uma semana.