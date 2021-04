Governo do RS divulga calendário para retorno das aulas presenciais na rede estadual; veja as datas

O governo estadual acrescentou que as equipes diretivas das escolas estão autorizadas a receber seus professores e servidores para o encaminhamento de todas as ações voltadas ao retorno dos estudantes, seguindo os protocolos sanitários adotados na pandemia.

O governo do Rio Grande do Sul publicou no final da noite de terça-feira (27) um decreto com alterações no modelo de distanciamento controlado e a adoção da bandeira vermelha no estado, possibilitando a retomada do ensino presencial em todos os níveis e modalidades.