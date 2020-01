Governo do RS incorpora aumento do piso nacional na proposta de reforma do magistério

O governo do estado incorporou o aumento do piso nacional do magistério à proposta de reforma na carreira dos professores estaduais, conforme anunciou nesta quarta-feira (15) o governador Eduardo Leite (PSDB). O reajuste, anunciado pelo Ministério da Educação este mês, é de 12,84%.

A proposta é manter os 30% de variação entre os níveis de graduação, que vão até doutorado, proposta no pacote e incorporar nesses valores o aumento de 12,84%. O impacto nos cofres do estado deve ser de R$ 350 milhões neste ano.

Todas as faixas de pagamento foram alteradas, e com isso os aumentos vão de 18 a 47%. Confira abaixo as faixas de salário atuais e a proposta com e sem reajuste.

Quadro explica as faixas atuais dos salários dos professores e como ficariam com a proposta, sem o reajuste do piso — Foto: Divulgação/Governo do RS

Novos valores com o reajuste, apresentados pelo governo nesta quarta-feira (15) — Foto: Divulgação/Governo do RS

Em valores, isso significa que um professor no nível 1, que com o aumento do piso receberia aumento de cerca de R$ 300, ficando em cerca de R$ 2.880, com o aumento do piso mais a aprovação do pacote passaria a ganhar em torno de R$ 3.030.

Atualmente, o governo paga completivos, valores que variam de acordo com o nível do magistério, para chegar ao valor do piso. Como observou Eduardo Leite, com a proposta, o pagamento do completivo não será mais necessário.

Nesta terça, os deputados da base aliada vão apresentar a proposta aos demais deputados.

A proposta de mudança na carreira dos servidores integra o pacote Reforma RS, encaminhado no ano passado pelo governo. O conjunto de proposições está em análise na Assembleia, e o governo estuda convocar uma sessão extraordinária para votar as modificações.

O CPERS, sindicato que representa os professores, fará uma reunião durante a tarde de quarta para avaliar a alteração na proposta.