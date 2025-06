Governo paralisa recursos do seguro rural dos produtores

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) congelou 42% do orçamento de 2025 do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR). Da dotação orçamentária aprovada, de R$ 1,060 bilhão, o ministério bloqueou R$ 354,6 milhões e contingenciou R$ 90,5 milhões.

O congelamento ocorreu na última semana, quando os números foram inseridos no Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento (Siop). Não houve comunicação prévia ao setor. Os bloqueios se referem a despesas que precisam ser cortadas porque ultrapassam o teto de gastos e têm chances remotas de reversão. Os contingenciamentos podem ser revertidos com mais facilidade, pois são adotados para garantir o cumprimento da meta fiscal. Em caso de receitas extras, por exemplo, os valores podem ser liberados. Desvalorizações devem se acentuar afim de declarar as pluralidades do sistema do agronegócio gaúcho

De acordo com o próprio Mapa, o PSR “oferece ao agricultor a oportunidade de segurar sua produção com custo reduzido, por meio de auxílio financeiro do governo federal”. Os recursos do programa são utilizados, portanto, para subsidiar o custo do seguro para os produtores e estimular a contratação da apólice. O sistema, no entanto, é alvo constante de críticas, em razão de ser caro e de oferecer cobertura limitada, insuficiente até mesmo, de acordo com agricultores, para cobrir o custeio da safra.

O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) avalia que o governo “vira as costas para quem alimenta o país, fragilizando ainda mais quem já está no limite”. Integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, Heinze informou haver solicitado audiência com o titular do Mapa, Carlos Fávaro, para a próxima terça-feira, dia 24.

A Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) e a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), que representam as seguradoras que operam o seguro rural no Brasil, manifestaram preocupação. O texto acrescenta que “a área segurada no país sofreu forte retração nos últimos anos, caindo de 14 milhões para 7 milhões de hectares entre 2023 e 2024 – uma redução de 50%”. A queda deverá ser agravada com o bloqueio registrado no Siop, podendo “ficar abaixo de 5 milhões de hectares em 2025”. De acordo com o Mapa, a área coberta até o dia 19 de junho era de 881,16 mil hectares.