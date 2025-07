Governo reúne entidades do comércio e do tradicionalismo para impulsionar vendas em setembro

Com o objetivo de unir vivência da tradição e estímulo à economia, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, promoveu uma reunião na quinta-feira (03) para discutir ações de ativação do comércio durante o mês de setembro, que é considerado um período de baixa nas vendas pelos lojistas. O encontro teve a finalidade de apresentar um planejamento para movimentar o comércio local, tendo como emblema os Festejos Farroupilhas, a exemplo do que já acontece em outros Estados, que aproveitam as festas populares para alavancar a venda de setores produtivos locais.

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) destacou que esse projeto tem o potencial de se tornar uma iniciativa de grande destaque para o Estado, pois combina valores culturais e socioeconômicos, além de proporcionar incremento nos negócios. “O Mês Farroupilha é tempo de celebrar o orgulho, a cultura e a tradição gaúcha. Também é uma oportunidade para o varejo se conectar com os valores regionais, aquecer as vendas unindo estratégia e identidade e entregar uma experiência positiva para os consumidores”, explicou. Polo reforçou que, quando a economia gira, estimula o empreendedorismo, gerando mais empregos e renda para os gaúchos.

Também participaram da reunião os secretários de Turismo, Ronaldo Santini, e de Comunicação, Caio Tomazeli, representantes das secretarias da Fazenda e da Cultura e de entidades do varejo, da indústria, de bares e restaurantes e do tradicionalismo.

Impactos do tradicionalismo na economia

Um estudo de 2024, coordenado pela Universidade Feevale, mostrou que o tradicionalismo tem grande impacto na economia, tendo movimentado R$ 4,5 bilhões em 2023. Os dados mostram que também existem oportunidades para fomentar os negócios em setembro, o que motivou o governo estadual e as entidades a construírem uma iniciativa conjunta para potencializar o comércio no mês, tornando a época também atrativa para os consumidores. A pesquisa foi realizada em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), que contou com a participação das secretarias de Turismo, da Cultura e da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação.

Foto: Taís Teixeira/Ascom Sedec