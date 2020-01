Gracie Barra Alegrete participa de uma mega evento da franquia em Porto Alegre

O sensei alegretense André Brazeiro da Gracie Barra Alegrete esteve no último sábado (11), de um mega evento reunindo faixas pretas do RS.

O encontro tratou sobre o foco de atuação da GB no sul, além de treinamentos, os participantes tiveram atualizações das técnicas.

No Ginásio do CETE, Brazeiro fez a graduação do seu aluno Alessandro, proprietário da GB de Manoel Viana, que recebeu a faixa preta perente.

Em Alegrete, a Gracie Barra funciona na Bento Manoel, três vezes por semana acontece aulas de jiu-jitsu, pela manhã, tarde e noite. O sensei revela alguns benefícios de praticar a arte suave. Acelera o metabolismo auxiliando na perda de peso. Diminui o estresse, evitando o aparecimento de doenças. Melhora a capacidade cardiovascular, define a musculatura, melhora os reflexos, ajudando vencer a ansiedade. Além de novos ciclos de amizades, desenvolve o caráter e melhora a concentração e raciocínio.

A Gracie Barra oferece a melhor metodologia de jiu-jitsu para crianças, treinamento para competição, defesa pessoal e Barra Fit.

Júlio Cesar Santos Fotos: divulgação