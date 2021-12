Gracie Barra realiza seminário de quedas com o bicampeão mundial João Derly

A academia Gracie Barra Alegrete realizou um super seminário de quedas com o bicampeão mundial de Judô João Derly, embaixador mundial da modalidade.

O judoca deu início para um projeto social denominado campeões do futuro, do qual foi nomeado padrinho.

Seminário com o bicampeão foi um sucesso

O objetivo é que Derly oriente e ajude os atletas encaminhado futuras promessas para uma avaliação na Sogipa em Porto Alegre.

Durante o seminário com as crianças, o bicampeão narrou sua história de vida, fez brincadeiras lúdicas e ensinou o golpe favorito que ele aplicou no japonês no Mundial.

Os participantes também participaram de um “randori”, no qual eles puderam lutar contra João Derly. Para os judocas adultos o palestrante ensinou seus golpes favoritos, os quais ajudaram a vencer muitos adversários.

Para o público adulto João passou uma motivação baseada em sua história de vida, falou das derrotas que fizeram chegar ao ápice.

Bastante solícito, João Derly tirou fotos com todos participantes após a entrega dos certificados do seminário. Receberam certificados os alunos do jiu-jitsu sem kimono nogi, alunos da kageyama judô e alunos da Gracie Barra jiu-jitsu.

Participantes receberam certificados das mãos do bicampeão mundial de judô

Os instrutores e professores André Brazeiro, Hellen Tito, Claiton ,Everton e Lizandro agradeceram a presença dos pais e alunos , gratidão ao João Derly pela simplicidade de achar espaço na sua agenda e abrilhantar com um maravilhoso seminário.

Sensei Brazeiro com João Derly

Fotos: reprodução