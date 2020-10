Gráficos e dados estatisticos mostram a pandemia em aceleração no Município

Compartilhe













A falsa sensação de arrefecimento da pandemia. Veja abaixo todos os gráficos

A sensação de que tudo passou, de que a situação está sob controle, de que tudo poderá voltar ao normal,

infelizmente trata-se de um pensamento errôneo.

A pandemia não deu a trégua que esperávamos e o comportamento da população mudou e muito – disse o bacharel em Direto e músico, Marco Dorneles Rego. Ele tem sido uma referência para o Município em gráficos relacionados à Covid-19.

Marcos realiza um trabalho pormenorizado desde o início da pandemia em março.

Ele ressalta que a população está pagando um preço alto pelas aglomerações dos feriados de 7 de setembro e consequentemente as do feriado do dia 20.

Em meados do final de agosto, a cidade estava conseguindo ”controlar” a pandemia. Ocorre que a sensação de falso controle levou a uma grande parte da população a um grave problema, que foi o afrouxamento das medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus.

No dia 8 de outubro estamos com 6 pacientes na UTI covid ao passo que a semana passada não havia casos.

O número de casos ativos teve um crescimento de 48% em sete dias. onde a semana passada (26ª semana epidemilógica), eram 45 casos, ao passo que a semana corrente já se contabiliza 67 ativos.

“Na data de hoje estamos enfrentando o mesmo problema que enfrentávamos pouco antes do nosso primeiro ”pico”. Ocorre que a população acostumou-se com a ideia de ter a média de 10 infectados diários. Baixaram a guarda cedo demais e agora com a as temperaturas mais amenas, torna-se quase impossível manter

a população em casa” – comentou Marcos.

Ele ainda acrescentou que deve-se levar em consideração que ainda estamos em meio à uma pandemia, e isto não é um privilégio somente dos alegretenses, ocorre no mundo todo, em toda a parte, nos quatro cantos.

Outro dado a ser levado em consideração é que a famigerada imunidade de rebanho, até o momento não existe. Não há comprovação científica da eficácia e Alegrete possui, apenas 0,9% da população infectada, bem longe

dos 70% anteriormente estudados.

Nossas “curvas” estão em plena ascendência novamente, monstram os gráficos em relação a monitorados, ativos, confirmados, ao passo que os recuperados

estão a cada dia tornando-se minoria comparado com o volume de infecções diárias.

“Mais uma vez afirmo, a máscara, o alcool em gel, e o distanciamento social, são apenas um método de redução de risco, não

significando que estamos ”livres” de ser contaminados” concluiu.

No último Boletim Epidemiológico de ontem à noite, Alegrete registrou sete novos casos positivos.

Ainda com 665 casos confirmados, com 582 recuperados, 67 ativos (61 em isolamento domiciliar e 6 hospitalizados) e 16 óbitos.

Foram 6.946 testes realizados, sendo 6.203 negativos, 665 positivos e 78 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 202 pessoas.