Grande cortejo e homenagens marcaram a despedida ao Tenente Gustavo Burin

O corpo do jovem alegretense, foi sepultado na manhã desta segunda-feira(6) no Cemitério Público Municipal de Alegrete. O Militar que se encontrava em Itaara, onde estava realizando uma trilha, foi vítima de um afogamento. Um grande cortejo acompanhou o carro funerário.

Conforme informações, Gustavo foi para Santa Maria na última sexta-feira e tinha previsão de retorno para domingo(5). No sábado(4), na companhia de amigos, foi para Itaara onde iria realizar uma trilha. Apaixonado pela carreira militar, ele também gostava de esportes. Lutava boxe, jogava futebol e gostava do mar – destacou a irmã Ana Tereza do Amaral Burin.

O militar era filho da professora Ana Luiza Amaral Burin e Donizete Burin, era um menino muito estudioso, calmo e tinha facilidade para fazer amizades. Segundo a irmã, ele era muito amigo dos amigos e um filho maravilhoso, incrível. Eles tinham uma ligação muito forte. Gustavo foi o primeiro da turma no curso de NPOR, em Alegrete, no ano de 2019.

Durante as homenagens e honras militares, muitos amigos e colegas de profissão estavam visivelmente emocionados. A comoção tomou conta de todos que conheciam o jovem e também que se solidarizaram com a família. O caixão foi coberto com a bandeira do Brasil pela guarda fúnebre e levado para o interior do Cemitério por militares.

Desde o comunicado do falecimento precoce do militar, nas redes sociais, amigos, conhecidos, representantes de educandários por onde Gustavo estudou e familiares realizaram inúmeras homenagens. A morte do jovem consternou a todos.

O militar fazia parte da corporação da 2ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada de Alegrete, que publicou uma nota de pesar em razão do falecimento do 2º Tenente Gustavo do Amaral Burin.

Gustavo do Amaral Burin