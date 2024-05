Grande número de fiéis participa da Santa Missa e procissão de Corpus Christi em Alegrete

Share on Email

O evento contou com a participação ativa da comunidade paroquial, que se reuniu para a Santa Missa seguida de procissão.

O dia de Corpus Christi, cujo nome em latim significa “Corpo de Cristo”, celebra o momento do sacramento da Eucaristia, onde a hóstia e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo. Esta prática remonta à Santa Ceia, quando Jesus partilhou seu corpo e sangue com seus apóstolos e ordenou: “Fazei isto em memória de mim” (Lucas 22:19).

A Missa foi celebrada pelo Padre Pedro Navarro, que falou sobre a importância da Eucaristia. Após a Missa, a procissão teve início por volta das 16h, seguindo o tradicional trajeto ao redor da Praça Getúlio Vargas. O grupo de canto liderou a caminhada, acompanhado pelo vigário paroquial Silvano de Aquino Mello e pelo Padre Pedro Navarro.

Durante a procissão, houve uma parada em frente ao Palácio Ruy Ramos, sede da Prefeitura, onde o prefeito Márcio Amaral, o vice-prefeito Jesse Trindade Santos e outras pessoas aguardavam. Um altar foi montado no local e o Padre Pedro Navarro realizou uma oração pela comunidade e pelas autoridades presentes. A bênção ao prefeito e aos cidadãos de Alegrete foi conduzida pelo Padre Silvano Mello.

O evento foi encerrado em frente à Igreja Matriz com a bênção do Santíssimo Sacramento. Foram feitas orações pela Diocese, que atualmente está em período de vacância, pedindo para que um novo bispo seja nomeado.