Grande público participa da abertura do 21° Seminário Latino Americano de Educação e Cultura

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na última terça-feira, 19, o prefeito Márcio Amaral, juntamente com o vice-prefeito Jesse Trindade e o secretário de Administração e de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secel) – atuando interinamente – Rui Alexandre Medeiros, realizou a abertura oficial do 21° Seminário Latino Americano de Educação e Cultura, promovido pela Secel e pelo Sesc, no CTG Aconchego dos Caranchos.

Após a abertura, a partir das 20h, o especialista em Língua Portuguesa, Literatura, Leitura de Múltiplas Linguagens, Relacionamento Interpessoal e Crítico Literário, Robson Lima, ministrou a palestra intitulada “Mestre: aquele que transforma o saber em espanto!”. O palestrante que também é autor de livros didáticos, Consultor Educacional e Assessor Pedagógico nas áreas de Linguagens e Comunicação foi a atração principal da noite.

Mesmo com obras de modernidade, porteira será mantida no Aeroporto de Alegrete

Estiveram presentes as secretárias de Saúde, Haracelli Fontoura, e de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti, bem como o secretário de Orçamento e Finanças, José Luiz Cáurio, e o Procurador Geral do Município, Paulo Faraco. O presidente da Câmara dos vereadores, Anilton Oliveira, representou o poder legislativo.