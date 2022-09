Grande representação jurídica e política cobra justiça mais célere em Alegrete

Com forte representação jurídica e política de Alegrete, Lamachia, presidente da OAB/RS vai à CGJ por alta demanda e mais servidores.



Na tarde de quinta-feira (08), o presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, realizou reunião com o corregedor-geral de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Giovanni Conti, e com mobilizada comitiva de Alegrete.

O esforço do presidente da Ordem gaúcha foi no sentido de resolver problemas da advocacia do estado.



“Estive em Alegrete três vezes entre fevereiro e agosto de 2022. Na última, há menos de um mês, reunimos um grande número de colegas na sede da subseção para escutar as demandas. Graças ao trabalho de aproximação promovido por nossa diretoria, tem sido possível colher relatos para entender as dificuldades enfrentadas pela advocacia gaúcha e trazê-las à Corregedoria, nesses encontros, que mostram a força institucional da OAB. Por meio das subseções, unimos as representações da sociedade civil dos municípios, buscando uma Justiça mais eficaz para os cidadãos”, salientou Lamachia.



Demandas



O vice-presidente da OAB de Alegrete, Sivens Henrique Gomes Carvalho, destacou os pontos que exigem mais atenção. “O déficit de servidores e o alto fluxo processual são dois dos nossos obstáculos, sobretudo, na Vara Cíveis (família, sucessões, contratos, execuções, cobranças etc.). O que buscamos é a Corregedoria e o Tribunal de Justiça terem um olhar mais atento para nossa Comarca”, comentou ele.



Conti escutou as reivindicações e se colocou à disposição. “Pretendo visitar a Comarca para avaliar a situação e me reunir com os magistrados, servidores e com a advocacia. Com o ingresso de 92 novos juízes na magistratura gaúcha, um acréscimo no quadro que foi acompanhado de perto pela atual gestão da OAB/RS, a automatização e treinamento do pessoal ao sistema E-proc nós esperamos que muitos problemas sejam resolvidos. A curto prazo prometeu acionar a CCCs – Central de Cumprimento Cartorário que cobrem processos eletrônicos de diversas varas, para que após análise atuem de forma remota em apoio a Comarca.



Também estiveram presentes na reunião: a secretária-geral da OAB de Alegrete, Joseane Rampelotto Dias; o juiz-corregedor André Pires de Oliveira; o secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Daniel Biachi Rosso, que representou a prefeitura; o presidente da Câmara de Vereadores, Anilton Gonçalves de Oliveira; a advogada e membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Eleonora Fontoura Guerra; a advogada e representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ingrid Machado Urbanetto; além das advogadas Isabella Machado Corrêa Bressa, Sandra Elizabeth Gomes Carvalho, Carla Cristina Missau Ceolin e Nelize da Silva Falcão e os advogados Adauto Gonçalves de Oliveira, Arildo Gonçalves de Oliveira, Marcelo da Silva Bressa e Willian Soares de Lima.



Destaque à Câmara Municipal que através de seu presidente e por sua iniciativa e entendimento de que a demanda não é só dos advogados, mas de toda comunidade alegretense disponibilizou o transporte para que uma grande comitiva estivesse em Porto Alegre.



O presidente da Câmara Municipal por fim agradeceu a recepção do Corregedor e convidou-o para visitar Alegrete. Já em sua avaliação o vice-presidente da subseção Sivens Carvalho, declarou-se satisfeito e esperançoso de que a prestação jurisdicional reclamada e necessária, alcance os níveis que se espera em benefício da comunidade e bem social a que se dispõe. Diz que ficarão atentos e vigilantes quanto às promessas e providencias imediatas e de médio e longo prazos tratadas visando um sistema mais moderno, eficaz e rápido em prol da justiça social. Destacou que isto é o resultado de grande mobilização da comunidade jurídica, social e política.