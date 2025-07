Gratidão é sempre um exemplo inspirador

Tide Gomes esteve na redação do Portal Alegrete Tudo para deixar registrado um agradecimento especial a todos que fizeram parte dos últimos anos de vida de sua mãe, Santa Martin Saldanha Gomes, que faleceu no dia 29 de junho, aos 95 anos, em Alegrete.

Dona Santa foi mãe de 13 filhos, dos quais dois faleceram ainda na infância. “Minha mãe foi uma mulher guerreira. Sempre lutou ao lado do meu pai para que nós tivéssemos tudo que precisávamos”, relatou Tito.

Nascida e criada na localidade do Paipasso, zona rural de Alegrete, ela trabalhou por muitos anos no campo, criava porcos, galinhas, além de ajudar nas demais lidas. Ao todo, sete de seus filhos nasceram no interior, sendo que dois partos ocorreram embaixo de uma carreta.

Em 1975, a família se mudou para a cidade. Passaram a morar no bairro Progresso, onde Santa encontrou uma nova forma de trabalho: a costura. Com dedicação, confeccionava diferentes peças, mas bombachas era seu carro-chefe. “Muitos gaúchos desfilaram no 20 de Setembro com bombachas feitas por ela”, lembrou Tide.

Nos últimos anos, com o avanço do Alzheimer, a família precisou buscar cuidados especializados. Tide agradeceu de forma especial à esposa, Jarlei Soares, que cuidou de Dona Santa por vários anos, antes da decisão de levá-la para o Lar São Vicente de Paulo, onde permaneceu acolhida por dois anos e nove meses. “Foi um tempo em que tivemos certeza do carinho e da atenção que ela recebeu de todos no asilo. Sou muito grato a cada funcionário e à direção pelo cuidado com a minha mãe.”

Ele também estendeu sua gratidão à equipe da Santa Casa de Alegrete, onde Dona Santa ficou internada nos últimos 12 dias. “Agradeço ao Posto Três, à portaria e a todos que, de alguma forma, nos deram suporte, além dos amigos que foram solidários nesse momento tão difícil.”

Por fim, Tide enfatizou: “Fica minha gratidão a todos que fizeram parte da vida dela, principalmente nos últimos tempos em que precisou tanto de cuidados. Minha mãe foi uma mulher que sempre batalhou, que criou seus filhos com muito esforço, e que deixa em nós o exemplo de força.”