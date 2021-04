Gratuidade para idosos no transporte coletivo tem horários bem definidos

Compartilhe















O transporte coletivo de Alegrete opera com nove linhas e com a bandeira preta com 50% de sua capacidade.

Em relação a gratuidade dos idosos o horário nas linhas que circulam no início da manhã, devido a maior concentração de trabalhadores eles devem pagar a sua passagem. Sendo que das 9h as às 11h o passe é livre a quem tem 60 anos ou mais. Depois a gratuidade começa a vigorar a partir da 14h 30min. E nas linhas no final da tarde eles também devem pagar.

E a informação é de que circulam em bom numero nas linhas de transporte coletivo de Alegrete.

É importante, de acordo com Ana Vezzaro, da empresa Fronteira Oeste, que eles observam os horários de gratuidade, visto que as linhas operaram com metade de sua capacidade em Alegrere, agora na bandeira preta.

Existem algumas reclamações de que cobradores da linha Piola- Vila Nova estariam sendo mal educados com idosos, em horários em que eles devem pagar a sua passagem, visto que alguns não entendem e isso provoca alguns mal entendidos. A representante da empresa diz que todos devem ter um entendimento diferenciado, já que estamos em bandeira preta e a capacidade dos ônibus foi reduzida e os trabalhadores que têm horários para chegarem em seus locais de trabalho precisam garantir seu lugar, observa.

Vera Soares Pedroso