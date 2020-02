Grave acidente entre moto e caminhão deixa casal ferido em Alegrete

O piloto da moto, de 26 anos, ficou com lesões graves no rosto e na cabeça. Ele sofreu um corte na face e outro na nuca, foi removido pelo SAMU à Santa Casa e está na UTI. O motociclista estava acompanhado de uma mulher que também ficou ferida. Ela cortou a língua entre outras lesões e, não conseguiu falar com a Brigada Militar. A carona foi socorrida pela ambulância dos Bombeiros.

De acordo com a BM, o motorista do caminhão estava estacionado na Avenida Marechal Rondon, sentido centro/bairro, saiu e fez a conversão à esquerda. O motociclista e a carona trafegavam na Avenida Rondon sentido contrário e colidiram na traseira do caminhão.

O veículo teria cortado a preferencial da moto. Tanto a Honda quanto o caminhão tiveram avarias consideráveis. O acidente foi por volta das 22h30min, deste domingo (9).