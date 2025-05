Grave acidente na BR-293 deixa vítimas presas às ferragens e suspeita de vítimas fatais

Um carro saiu da pista e capotou em uma área de barranco, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Rodoviária Federal. O veículo transportava quatro pessoas, sendo que duas delas ficaram presas às ferragens e estão recebendo atendimento emergencial.

Testemunhas relataram que roupas dos ocupantes foram arremessadas e ficaram presas em árvores próximas ao local do acidente. Uma das vítimas foi encontrada a alguns metros do carro e apresentava dificuldades para caminhar. Outra estava consciente e conversava com os socorristas. A suspeita é de que entre os feridos estejam uma mulher e uma criança, mas ainda não há confirmação oficial.

O carro ficou completamente destruído, e as equipes de resgate trabalham com ferramentas para cortar partes da lataria e remover os ocupantes presos. O local do acidente é uma área de difícil acesso, bastante encharcada, o que dificulta ainda mais o trabalho das equipes de socorro.

Informações extraoficiais apontam que duas das vítimas teriam morrido no local, mas até o momento não houve confirmação oficial por parte das autoridades. A Polícia Penal, que passava pelo local no momento do acidente, prestou os primeiros auxílios até a chegada dos bombeiros. As causas do acidente seguem sendo investigadas.

Imagem: Livramento 24h