Grave acidente na Eurípedes Brasil Milano deixa dois jovens feridos

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quinta-feira (24), por volta das 15h30, na Avenida Eurípedes Brasil Milano, em Alegrete. A colisão envolveu um Citroën Picasso e uma moto Honda, deixando dois jovens feridos.

De acordo com informações da Brigada Militar, o condutor do Picasso, de 76 anos, estava saindo do estacionamento quando ocorreu a colisão com a moto que seguia pela Avenida. O motociclista, de 20 anos, ficou inconsciente no local após o impacto. Já o carona da moto, um jovem de 19 anos, sofreu vários ferimentos pelo corpo, sendo que as lesões mais graves foram na perna direita e na mão direita. Ele chegou a ficar embaixo do carro e foi retirado por populares.

O motorista do Picasso também sofreu ferimentos e queixava-se de dores na perna esquerda. Os dois veículos tiveram avarias de grande monta.

A ocorrência mobilizou equipes do Samu, da ambulância do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e da Brigada Militar. O registro do acidente foi feito na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).