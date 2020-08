Grávida de 36 semanas, mulher é encontrada morta e sem o bebê na Grande Florianópolis

Conforme a Polícia Civil, uma das pessoas detidas é amiga da vítima. Segundo o delegado Paulo Alexandre Freyesleben e Silva, esta mulher teria cortado a barriga da gestante para retirar o bebê. O companheiro dela também foi preso na manhã desta sexta.

A mulher foi identificada como Flavia Godinho Mafra. O corpo tinha ferimentos na parte inferior da barriga e hematomas. o nascimento da menina estava previsto para 22 de setembro. Um estilete foi encontrado no local do crime. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Balneário Camboriú.

Em entrevista ao G1, o delegado explica que a suspeita do crime também estava grávida e teria perdido a criança há dois meses, mas não comunicou aos familiares. A mulher teria feito um chá de bebê e convidado Flavia para participar. No evento, acabou levando a vítima para uma cerâmica desativada e a atingiu com tijoladas na cabeça. Conforme o investigador, depois, com um estilete, teria cortado o ventre para retirar o bebê.