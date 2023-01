Gre-Nal solidário da Restinga mobiliza comunidade do bairro

Share on Email

Na última sexta-feira de 2022, a comunidade do bairro Restinga realizou mais uma edição do já tradicional clássico Gre-Nal solidário.

O clássico realizado no campo do Palmeiras quase foi vencido por WO, a equipe tricolor estava desfalcada e teve que reforçar o time para entrar em campo.

Mas o resultado do jogo foi o que menos importou, um empate em 4 gols ficou em segundo plano. A turma de moradores da Restinga se mobilizou e fez do encontro de confraternização uma oportunidade de arrecadação de alimentos.

De acordo com o desportista Gerson Barros, os alimentos arrecadados serão doados para pessoas em vulnerabilidade. Aqueles que realmente estejam necessitando. “Teve um que já recebeu a doação no dia. O cara estava lá já pegou com nós e saiu feliz da vida. Isso é o que nos importa e mesmo assim ainda jogamos um belo jogo”, destacou Barros.

Com muita confraternização em meio ao objetivo solidário, a comunidade do bairro Restinga marcou mais um gol de placa, unindo esporte e solidariedade.

Fotos: reprodução