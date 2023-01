Grêmio bate Olímpia e conquista o hepta no 42º Efipan, de forma invicta

O Grêmio foi o campeão e de forma invicta do 42° EFIPAN. A noite de domingo levou um público 1.331 pagantes com renda de R$ 9.380,00.

Na finalíssima o Tricolor bateu o Olímpia-PAR pelo placar de 4 a 1, na decisão disputada no Estádio Municipal Farroupilha. Os gols da final foram anotados por Gabriel Mec (2), Mateus Apucarana e Emanuel.

Logo aos quatro minutos de partida, Tiago deu a assistência na linha defensiva para Gabriel Mec, que explorou o espaço e invadiu a área. Na saída do goleiro, ele só deu o toque de bico com a canhota para desviar do goleiro e abrir o placar. 1 a 0.

O empate dos paraguaios veio em cobrança de escanteio alta na segunda trave, aos 19 minutos. Benjamim desviou cruzado, no chão, para deixar tudo igual.

A resposta gremista foi rápida, aos 29 minutos. Mateus Apucara trouxa a bola da direita para o meio e fez a metida de bola para Gabriel Mec. Assim como no primeiro gol, ele procurou o espaço, mas desta vez dominou de direita para cortar o zagueiro e bater de canhota firme, colocado, no ângulo esquerdo, recolocando o Grêmio em vantagem. 2 a 1. Jogada típica de craque.

Na etapa final, o Grêmio ampliou aos 23 minutos. Danillo espichou o passe para Mateus Apucarana que fez o pivô, escorando de primeira para Gabriel Mec. Também de primeira o meia gremista devolveu com um toque que encobriu o zagueiro. Na caída da bola, Mateus Apucarana, já perto da marca do pênalti, bateu de direita para mandar no canto esquerdo. 3 a 1.

Já nos acréscimos, aos 33, Emanuel cobrou falta com força, de canhota, para passar pela barreira e também pelo goleiro para finalizar a competição em grande estilo, com mais uma goleada. 4 a 1.

O Grêmio teve sete vitórias e um empate na competição, com 22 gols marcados e dois sofridos. Gabriel Mec foi escolhido o craque do torneio. Festa tricolor no gramado do Farroupilha e na entusiasmada torcida gremista.

A disputa do 3º lugar entre Palmeiras e São José, foi vencida pelo Verdão, 2 a 0. Gols dos atacantes Wilker e Luidi. O Grêmio é heptacampeão, venceu em 1985, 2006, 2010, 2014, 2016, 2019 e 2023.

Fotos: Alex Stanrlei