Grêmio empata com líder Athletico em noite de goleada colorada no Efipan

A 6ª rodada do 40º Efipan registrou mais três jogos, já são 14 partidas disputadas no Estádio Municipal Farroupilha.

Na noite chuvosa o Defensor somou três pontos com uma boa vitória sobre os peruanos do Alianza Lima. Os dois gols uruguaios foram anotados por Anso Garcia, aos 6′ do primeiro tempo e nos acréscimos do jogo.

O segundo jogo da rodada de terça-feira (21), foi emblemático. O atual campeão Grêmio teve dificuldades. Um consistente time paranaense soube defender e atacar o tricolor gaúcho. Aos 14 minutos Waldomiro Costa abriu o placar para os rubronegros, 1 a 0 Athletico Paranaense.

Na etapa final o Grêmio empurrado por sua fiel torcida foi em busca do empate e faltando quatro minutos para o final do jogo, na base da insistência chegou ao empate. Da Mata deu números finais. 1 a 1, o encontro entre Athletico e Grêmio.

O jogo de fundo foi o destaque da rodada. Dotado de técnica e muita pegada, Inter e Juventude protagonizaram um típico clássico ao estilo gauchão.

Em noite inspirada o craque Rodriguinho que pela segunda vez atua em Alegrete no torneio, fez 1 a 0 para o colorado com pouco mais de um minuto de partida. Aos 24′ novamente o meia Rodriguinho ampliou em um golaço após driblar toda defensiva do Juventude.

Na etapa final, de dono do jogo o Inter empilhou mais dois gols no time serrano. Aos 8′, Felipe fez o terceiro e no minuto seguinte Dionathan decretou o 4 a 0. O Ju ainda teve um jogador expulso, num jogo de muitos cartões. Aos 13 minutos Rafael Buckel fez o de honra dos alviverdes.

O Athletico lidera com 7 pontos, dseguido do Inter com seis, Coritiba, Palmeiras, Defensor, todos com duas vitórias cada. O Grêmio ocupa a sexta posição na tabela com 4 pontos.A Azuriz tem um ponto ocupa a 7ª posição e o Flamengo de Alegrete é o oitavo com 1 pg.

6ª rodada quarta-feira (22):

19 h – Azuriz x Palmeiras

20 h 20 min – Flamengo x Nacional

21 h 40 min – Internacional x Coritiba

Júlio Cesar Santos Fotos: Pedro Mello