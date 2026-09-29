Greve da Caixa mantém agência de Alegrete sem atendimento; TST julga dissídio nesta terça-feira

Agência está sem atendimento presencial desde 10 de setembro. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho deve definir os próximos passos da paralisação.

29 de setembro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde, Turismo 0

A agência da Caixa Econômica Federal em Alegrete está sem atendimento presencial desde 10 de setembro, quando os empregados do banco iniciaram uma greve nacional. Desde o início da paralisação, os clientes têm como alternativas os terminais de autoatendimento e os canais digitais da Caixa, para os serviços que podem ser realizados por essas plataformas.

Leia mais: “Ela foi amor em forma de cuidado”, diz Miguel Senador

A greve ocorre em meio às negociações entre os trabalhadores e a direção do banco para definir o novo acordo coletivo da categoria. Entre os pontos que estão no centro das discussões está o Saúde Caixa, plano de assistência médica dos empregados.

Em Alegrete, o movimento é acompanhado pelo sindicato que representa os trabalhadores do setor bancário. A presidente da entidade, Cláudia Ramos Casarotto, afirmou à reportagem que a categoria aguarda agora uma definição do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

“Nesta terça-feira teremos novidades à tarde, depois do julgamento do dissídio pelo TST”, informou Cláudia.

Decisão do TST pode mudar cenário da greve

O Tribunal Superior do Trabalho determinou que, durante a paralisação, pelo menos 60% dos empregados da Caixa permaneçam trabalhando em cada agência, seja de forma presencial ou remota.

A decisão também prevê multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento da determinação judicial. O Tribunal manteve ainda, de forma provisória, as regras do acordo coletivo anterior enquanto o processo não é julgado.

A determinação, no entanto, não encerrou a greve. A paralisação continua enquanto não há uma definição sobre o dissídio coletivo.

Julgamento ocorre nesta terça-feira

O julgamento está marcado para esta terça-feira (29), às 14h30, no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. O processo será analisado pela Seção Especializada em Dissídios Coletivos do TST.

A expectativa dos trabalhadores é que a decisão indique os próximos passos da mobilização e das negociações com a Caixa.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), que representa os trabalhadores nas negociações nacionais, também se manifestou no processo e defende a continuidade das negociações com o banco.

Atendimento em Alegrete

Enquanto a situação não é definida, os clientes da Caixa em Alegrete podem recorrer aos canais digitais e aos terminais de autoatendimento para os serviços disponíveis nessas modalidades.

Leia mais: “Morte de Eduarda foi um tapa na cara da população de Alegrete”, diz pai de jovem recentemente assassinada

A agência está localizada na Praça General Osório, no Centro de Alegrete.

A greve dos empregados da Caixa começou em 10 de setembro e ocorre em diferentes regiões do país. O julgamento desta terça-feira deve marcar um novo momento para a paralisação e para as negociações entre os trabalhadores e a instituição.

⚠️Todo conteúdo reproduzido nesta página é exclusivo do Alegrete Tudo e protegido por direitos autorais. É vedada a reprodução total ou parcial sem autorização prévia e expressa, mesmo com a devida citação da fonte.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será divulgado.


*