Greve da Caixa mantém agência de Alegrete sem atendimento; TST julga dissídio nesta terça-feira

A agência da Caixa Econômica Federal em Alegrete está sem atendimento presencial desde 10 de setembro, quando os empregados do banco iniciaram uma greve nacional. Desde o início da paralisação, os clientes têm como alternativas os terminais de autoatendimento e os canais digitais da Caixa, para os serviços que podem ser realizados por essas plataformas.

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A greve ocorre em meio às negociações entre os trabalhadores e a direção do banco para definir o novo acordo coletivo da categoria. Entre os pontos que estão no centro das discussões está o Saúde Caixa, plano de assistência médica dos empregados.

Em Alegrete, o movimento é acompanhado pelo sindicato que representa os trabalhadores do setor bancário. A presidente da entidade, Cláudia Ramos Casarotto, afirmou à reportagem que a categoria aguarda agora uma definição do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

“Nesta terça-feira teremos novidades à tarde, depois do julgamento do dissídio pelo TST”, informou Cláudia.

Decisão do TST pode mudar cenário da greve

O Tribunal Superior do Trabalho determinou que, durante a paralisação, pelo menos 60% dos empregados da Caixa permaneçam trabalhando em cada agência, seja de forma presencial ou remota.

A decisão também prevê multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento da determinação judicial. O Tribunal manteve ainda, de forma provisória, as regras do acordo coletivo anterior enquanto o processo não é julgado.

A determinação, no entanto, não encerrou a greve. A paralisação continua enquanto não há uma definição sobre o dissídio coletivo.

Julgamento ocorre nesta terça-feira

O julgamento está marcado para esta terça-feira (29), às 14h30, no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. O processo será analisado pela Seção Especializada em Dissídios Coletivos do TST.

A expectativa dos trabalhadores é que a decisão indique os próximos passos da mobilização e das negociações com a Caixa.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), que representa os trabalhadores nas negociações nacionais, também se manifestou no processo e defende a continuidade das negociações com o banco.

Atendimento em Alegrete

Enquanto a situação não é definida, os clientes da Caixa em Alegrete podem recorrer aos canais digitais e aos terminais de autoatendimento para os serviços disponíveis nessas modalidades.

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A agência está localizada na Praça General Osório, no Centro de Alegrete.

A greve dos empregados da Caixa começou em 10 de setembro e ocorre em diferentes regiões do país. O julgamento desta terça-feira deve marcar um novo momento para a paralisação e para as negociações entre os trabalhadores e a instituição.