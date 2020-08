Greve não parou a agência dos Correios de Alegrete

Compartilhe











Em assembleia realizada em Porto Alegre, os trabalhadores dos Correios no Rio Grande Sul decidiram, na noite da última segunda-feira (17), decretaram greve por tempo indeterminado.

Mas em contato com a agência de Alegrete, um funcionário disse que não tem nenhuma programação de greve, no Município. “Neste momento, o atendimento é realizado das 9h às 12h e das 13h30min às 16h. Já no CDD (Centros de Distribuição Domiciliária), o atendimento ao público é somente pela manhã das 9h ao meio-dia. Essa é a decisão que tem hoje, tudo pode mudar. Os servidores podem decidir entrar em greve, mas ainda não é o caso” – completou.

Em todo o país, são cerca de 100 mil funcionários. As atividades foram suspensas por àqueles que aderiram a greve desde às 22h do dia 17.

A greve ocorre em protesto contra a retirada de direitos, a privatização da empresa e a ausência de medidas para proteger os empregados durante a pandemia do coronavírus, de acordo com a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e Similares (Fentect).

Dos 36 sindicatos no país, apenas três ainda não deliberarem sobre a greve. As duas entidades que ficam no RS já decidiram pela paralisação — o Sindicato dos Trabalhadores de Correios do RS (Sintec-RS) e o sindicato de Santa Maria e região.

De acordo com o secretário-geral do Sintect-RS, Alexandre dos Santos Nunes, o movimento é a única resposta possível a proposta da empresa que retira 70 cláusulas do acordo coletivo dos trabalhadores.

— Tudo que conquistamos ao longo de 30 anos está sendo retirado. Isso demonstra um total desprezo pelo que representa o trabalhador de Correios para o Brasil, que mesmo frente à uma pandemia, continua nas ruas, de porta em porta, atendendo a população — ponderou ele.