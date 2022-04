Greve termina e professores poderão parar de novo se reivindicações não forem atendidas

Os professores lutam pelo pagamento dos 33,24% do piso do Magistério, anunciado pelo Governo Federal. E também pela reposição que, segundo o STEMA, foi retirada dos contracheques no início desse ano, uma vez que os valores já haviam sido garantidos por lei em cima do piso em 2015.

Eles entregaram um documento a Prefeitura com suas reivindicações e em caso de não serem cumpridas, conforme o STEMA poderão voltar a greve.



A categoria do magistério municipal de Alegrete decidiu na Assembleia do último dia 13 de abril pela seguinte linha de ação: Cessação da greve geral;

Manutenção do estado de greve (período no qual voltamos às atividades normais, porém podem ocorrer paralisações ou outros tipos de mobilizações);

Elaborar um manifesto e encaminhar à Câmara Municipal de Vereadores;

Entrar na justiça com uma ação coletiva para o pagamento do piso;

O Stema irá acompanhar e participar da elaboração do calendário de recuperação da greve.

A rede Municipal de ensino tem mais de 300 professores em Alegrete.