Gripario será reativado nesta quinta-feira no IEEOA

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria da Saúde, está reativando o Gripário, no ginásio do Oswaldo Aranha.

O atendimento será a partir de quinta-feira, dia 6 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 12h às 21h.

Conforme a secretária de Saúde, Haracelli Fontoura, a estrutura será montada exclusivamente para atendimento a pacientes com síndrome gripal.

Ela explica que os gripários têm um papel importante no enfrentamento à Covid 19. “O público que é acolhido pelo Sistema Único de Saúde, além de ter acesso a UPA e Unidades de Saúde, que sempre têm grande volume de pessoas, agora conta também com gripário, que aumenta a capacidade de atendimento da UPA, e sem falar que a unidade possibilita a separação das pessoas com viroses, influenza e H1N1 dos casos de Covid-19”, disse.