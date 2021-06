Grupo carioca estreia no projeto Teatro a Mil, do Sesc em Alegrete

Compartilhe















A 3ª Capital Farroupilha vai ser palco do espetáculo do grupo carioca “Centro Teatral e Etc e Tal”. Um verdadeiro circo de pulgas recheado de humor, virtuose e atrações fantásticas com elenco de pulgas dos 5 continentes.

Nos últimos 10 anos, o Sesc Alegrete tem promovido sessões de teatro infantil para escolas públicas do município. O projeto sempre foi realizado em 3 etapas, presencialmente, no auditório do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek. Devido a pandemia, o projeto será realizado em formato virtual. E o primeiro espetáculo já acontecerá no dia 26 de junho, às 15h.

“O Maior Menor espetáculo da Terra”, do grupo carioca Etc e Tal, será o primeiro grupo a se apresentar pelo projeto em Alegrete. Um dos idealizadores do grupo e do espetáculo, é o alegretense, radicado no Rio de janeiro desde 1993, Alvaro Assad. Atualmente ele pode ser visto na novela Império, interpretando um médico.

O projeto é exclusivo para estudantes de escolas públicas do município. A transmissão será feita através do canal do Youtube do Sesc RS. Escolas interessadas em agendar para seus alunos devem enviar e-mail para: [email protected] ou através do whats: 55 999230571, com Paulo Amaral.

Conhecido nacional e internacionalmente pelos seus espetáculos de fala de humor ácido e uso da mímica como expressão gestual impactante, o grupo carioca “Centro Teatral e Etc e Tal” (Alvaro Assad, Marcio Moura e Melissa Teles-Lôbo) traz para o público seu mais imagético espetáculo onde todas as técnicas de ilusão, histrionismo, pantomima e claro o seu rigor estético apurado transformam este encontro em “O MAIOR MENOR ESPETÁCULO DA TERRA”. Um espetáculo onde um GRANDE mínimo NOVÍSSIMO e compacto CIRCO DE PULGAS é montado. Sim, sim… Venham, venham todos e preparem-se para assistir sobre o comando de um inusitado trio cômico ao menor ser da Terra !!! A PULGA.

Da China Pun Ching Oo a pulga Funâmbula, da Argentina PulGardel a pulga bala, da Oceania as lindas pulgas gêmeas trapezistas Pulg Lee e Pilg Luu e dentre tantas outras uma inimaginável pulga indomável da floresta do Zimbábue! Todas elas com talentos arrebatadores e incrivelmente trabalhados por um trio de cômicos Mestres de Cerimônias, conduzindo o público a ver o que não pode ser visto e imaginar um extraordinário mundo mambembe em miniatura.

Ficha Técnica

Texto e direção: Alvaro Assad e Melissa Teles-Lôbo

Atuação: Alvaro Assad e Marcio Moura

Cenário e Assessoria Circense: Domingos Montagner (cia LaMínima)

Figurinos: Fernanda Sabino (Artesanal Cia. de Teatro)

Adereços: Maria Cecília Meyer e Amanda Gaiarsa (Atelier de brincadeira)

Desenho de Luz: Aurélio Oliosi

Música Original: Marcelo Pellegrini

Violino – Luiz Amato

Clarinete – Samuel Pompeo

Guitarra – Bruno Bontempi

Voz “Iaf” – Juliane Elting

Preparação Mímica: Alvaro Assad

Coreografia: Marcio Moura

Fotografias: Lenise Pinheiro e Ricardo Gabriel

Montagem: Levi Leonardo

Operação de luz e som: Fernanda Sabino

Apoio Operacional e Manutenção: Arise Assad

Produção Executiva: Lu Altman

Vídeo e Edição: Pé na Porta – Daniel Falcão

Produção e Realização: Centro Teatral e Etc e Tal

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução