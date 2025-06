Grupo DançArte conquista prêmios no festival Bagé em Dança

Share on Email

O Grupo DançArte, projeto independente coordenado pelo coreógrafo Fabrício Silva, foi destaque na última edição do Bagé em Dança, na última quinta-feira(19), evento tradicional que reúne companhias e projetos de todo o Estado. O grupo participou da competição na categoria Projeto Social e conquistou premiações em diferentes modalidades.

Ao todo, o DançArte apresentou quatro coreografias no festival: duas em grupo, um dueto e um solo. As coreografias “Dance Comigo” e “Lembranças” garantiram o segundo lugar na disputa em grupo. Já o solo “Descontrole” e o dueto “Segunda Chance” ficaram com o terceiro lugar em suas categorias.

Além das colocações no pódio, o grupo também recebeu o título de Destaque Cênico do evento, reconhecimento concedido às apresentações que mais se destacaram pelo conjunto artístico e expressivo no palco.

De acordo com Fabrício Silva, o resultado no festival representa uma conquista importante para os integrantes do grupo. “É um reconhecimento ao trabalho e à dedicação de todos. Estamos muito felizes por representar o nosso projeto e nossa cidade em um evento desse porte”, afirma o coreógrafo.

O DançArte é um grupo independente e contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Alegrete para viabilizar a participação no Bagé em Dança. Segundo os organizadores do projeto, o incentivo permitiu o deslocamento e a preparação dos dançarinos para o festival.

O Bagé em Dança é considerado um dos principais eventos do segmento no Estado, reunindo grupos de diferentes regiões para apresentações competitivas e mostras paralelas.