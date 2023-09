Grupo de escoteiros Honório Lemes arrecada produtos de limpeza para as vítimas da enchente

No último sábado(9), o Grupo de escoteiros Honório Lemes realizou uma ação voluntária visando arrecadar produtos de limpeza para as vitimas que foram afetadas na enchente do município. A atividade foi realizada em frente ao Supermercado Nacional e foram arrecadados mais de 200 produtos.

Os chefes, escoteiros e lobinhos do grupo mais antigo da Fronteira Oeste, realizaram essa ação visando juntar mantimentos que são necessários para as famílias atingidas pela cheia do rio Ibirapuitã. O coordenador do projeto, Adão Roberto, relatou que os jovens escoteiros sempre estarão à disposição da comunidade alegretenses nesses projetos que envolvam causas sociais.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes é uma instituição de Educação Extra Escolar, com experiência de 33 anos de atividades na comunidade, ligado a Associação Nacional Escoteira. Os valores transmitidos aos jovens são de extrema importância para os bons costumes e comportamento perante a sociedade.