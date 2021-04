Grupo de igreja evangélica realiza ação no Domingo de Páscoa em Alegrete

Compartilhe















Pela vez, o feriado de Páscoa ocorre em meio à pandemia do novo coronavírus. Mas, agora, com o Brasil batendo recordes sucessivos de números de casos e mortes em razão da covid-19, as mudanças foram muito relevantes nas cerimônias tradicionais.

A Semana Santa é um período de renovação da fé para vários religiões. As comunidades evangélicas, apesar de terem uma liturgia diferente do catolicismo, também dão especial atenção a data que marca a ressurreição de Jesus Cristo.

No Domingo de Páscoa ocorreu uma atividade especial típica promovida pela Igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Prado. O pastor, Dim Douglas, diz que na Páscoa, o cristão fortalece a certeza de que o vírus não vencerá, e que a fé dá segurança mesmo num momento tão difícil.

Durante o período da manhã, um grupo esteve no semáforo que faz cruzamento das ruas Bento Gonçalves com Brigadeiro Olivério, Cidade Alta.

Devidamente equipados e com todos os protocolos de segurança como: luvas, álcool em gel e máscara, o grupo utilizou faixas com a mensagem de Páscoa – Jesus sofreu e morreu na sexta e ressuscitou no domingo. Com esta mensagem de fé, que Cristo ressuscite a esperança de tempos melhores para a nossa comunidade – destacou. Pastor Dim Douglas.

Parte da encenação da Paixão de Cristo também foi representada pelos fiéis. Cristo ressuscitado é esperança para quem sofre devido à pandemia, para os doentes e para quem perdeu um ente querido, para os desempregados, para os médicos e enfermeiros.