Grupo de Patinação de Alegrete traz 8 medalhas da Copa Integração

Alegrete fez bonito na I Copa da Integração de Patinação Artística realizada nos dias 20 e 21 de novembro na cidade de Cachoeirinha, região metropolitana de Porto Alegre.

Não é por acaso que foi chamada de Copa Da Integração. Após um final de semana de muitas emoções, o sentido integrar ficou muito claro, foi uma verdadeira integração entre clubes, atletas e familiares. Que a segunda edição venha com o mesmo propósito e ainda melhor, destacam os organizadores.

A competição reuniu clubes federados e não federados e foi promovida pela Escola de Patinação André Kasper no CT Clube Páttino.

Na primeira participação em competições de forma presencial as meninas do Grupo de Patinação de Alegrete conquistaram 8 medalhas, sendo quatro importantes medalhas de Prata. Outras duas pela quarta colocação, uma de sexto e outra de 7º colocado. Um trabalho que iniciou recentemente no município através da professora Fernanda Carvalho e começa a render frutos.

Confira as colocações das meninas de Alegrete na Copa Integração de Cachoeirinha:

Atleta: Eduarda – 2° lugar

Livre Aspirantes N2 Junior

Atleta: Hannah 2° lugar

Atleta: Camila 4° lugar

Livre Principiantes Infantil 11 e 12 anos

Atleta: Luana 2° lugar

Livre Estreantes Cadete 13 e 14 anos





Patinadoras de Alegrete obtiveram bons resultados

Atleta: Júlia 6° lugar

Atleta: Aysha 7° lugar

Livre Iniciantes Infantil até 13 anos

Atleta: Isadora 4° lugar

Livre Iniciantes Cadete até 15 anos

Atleta: Raíssa 2° lugar

Livre Iniciantes Junior até 17 anos





Grupo alegretense já se destaca no cenário gaúcho de patinação

“Estamos muito felizes com a participação de nossas atletas em nossa primeira competição presencial. Agradecemos a família Grupo Superação; IEEOA – ECIM; Escola Dr Romário Araujo de Oliveira – CIEP; Prefeitura Municipal – Secel; Tatiane Boff – CEM de Porto Alegre; Câmara de Vereadores de Alegrete; Associação Atlética Banco do Brasil – AABB Alegrete; UABA do Presidente Airton; Diretoria do Bairro Nilo Soares Gonçalves; Presidente do Bairro Bairro Piola; ao fotógrafo Pedro Mello; ao Portal Alegrete Tudo e todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que nossa participação se tornasse realidade”, destacou a professora Fernanda.

Fotos: Sonhare Fotos Capa: Grupo de Patinação de Alegrete (divulgação)