Grupo de pesquisa EIRE da UNIPAMPA Alegrete vai a Manoel Viana avaliar performance da Usina Solar do município

Compartilhe















Na última quarta-feira (24), ocorreu uma importante reunião entre o prefeito de Manoel Viana Gustavo Medeiros, e a equipe do Grupo de Pesquisa em Exploração Integrada de Recursos Energéticos – EIRE do Campus de Alegrete da UNIPAMPA.

O grupo coordenado pelo professor Dr. José Wagner Maciel Kaehler, realizaram uma visita técnica na Usina de geração de energia fotovoltaica (Usina Solar) para averiguar as instalações físicas. O Professor Dr. José Wagner Maciel Kaehler participou da elaboração do projeto para a implantação da Usina Solar, porém ainda não havia visitado as instalações. Kaehler aproveitou a oportunidade para repassar algumas informações e realizar verificações técnicas acerca do funcionamento dos equipamentos da Usina.

Com poucos meses de funcionamento a Usina Solar de 240 kWp, com três inversores está operando em perfeitas condições tendo gerado até então, 30% a mais de energia do que o estimado inicialmente. Esse percentual de energia produzida além do estimado, decorre da excelente luminosidade ocorrida nestes meses de verão, contribuindo para viabilizar que o empreendimento possa se pagar antes do tempo previsto.

Ficou acordado que o GP EIRE realizará um trabalho em parceria com o município para auxiliar o executivo municipal no controle da compensação dos créditos de energia gerados pela Usina. Esta parceria é de suma importância para o município, pois traz para junto do executivo municipal a colaboração de uma instituição de renome em termos de formação de profissionais e desenvolvimento de tecnologia na área de geração de energia sustentável, a UNIPAMPA, deixando assim, aberto o caminho para novas parcerias em projetos futuros.

O projeto da Usina Solar prevê a geração de energia sustentável para iluminação pública, também para o funcionamento dos prédios públicos, e assim possibilitar um ganho econômico e social significativo no que diz respeito a forte redução das despesas com energia elétrica na administração pública, o que permite liberar recursos para outros projetos sociais do município.

A compensação da energia elétrica produzida está enquadrada na modalidade de Tarifa Verde em média tensão e compensa proporcionalmente os consumos nas edificações municipais, assim como nas instalações de iluminação pública.

Diante do excelente desempenho da Usina na geração de energia, transformados em créditos de energia obtidos juntos a RGE, é importante ressaltar a visão Inovadora e de responsabilidade com o dinheiro público da gestão do Prefeito Gustavo Medeiros ao se empenhar em concretizar mais esse importante investimento em infraestrutura para o nosso município.

Júlio Cesar Santos Colaboração: José Wagner Maciel Kaehler Foto: Grupo Eire