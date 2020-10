Grupo defensor da causa ambiental retira quatro caminhões de entulhos das margens do Ibirapuitã

Um grupo com voluntários, moradores do bairro Vila Nova e integrantes do grupo Pró Rio Ibirapuitã se reuniu para recolher o lixo às margens do Rio Ibirapuitã.

Na cidade há coleta de lixo orgânico e seletiva, porém, no Rio sempre são encontradas diversas garrafas de plástico, isopor, bola, colchão, eletrônicos e até mesmo um vaso sanitário.

Clisman Acorci é um dos voluntários que participou do mutirão de limpeza, que já aconteceu algumas vezes com outros grupos e também com a participação da Prefeitura de Alegrete. “É triste. As pessoas não tem conscientização, ficam poluindo e infelizmente está dessa maneira”, afirma o morador que foi, segundo ele, o idealizador desta ação.