Grupo Honório Lemes leva conhecimento sobre escotismo ao Polo do Caverá

Dentro da programação das atividades da Semana do Escoteiro 2025, o Grupo Escoteiro Honório Lemes iniciou o projeto ” Escotismo na Escola” no Polo Educacional ” EMEB Francisco Mafaldo”. O projeto tem o objetivo de contribuir com o desenvolvimento das crianças e jovens por meio de atividades escoteiras incentivando o desenvolvimento integral, contribuindo para que se tornem indivíduos responsáveis, cidadãos engajados e membros ativos de suas comunidades, promovendo o desenvolvimento físico, intelectual, emocional, social e espiritual, além de fortalecer seus valores e senso de responsabilidade. A coordenação é do Chefe Escoteiro, Adão Roberto Rodrigues” que tem a experiência de 35 anos no trabalho de educação extra escolar.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes, com 35 anos de história, tem como missão contribuir para o desenvolvimento integral de crianças e jovens, incentivando a formação de cidadãos responsáveis e atuantes na comunidade. A instituição, ligada à Associação Nacional Escoteira “Sempre Alerta Brasil”, oferece atividades educativas e recreativas para crianças a partir de 6 anos de idade, divididas em três categorias:

Lobinhos: 6 a 9 anos

Escoteiros: 10 a 14 anos

Seniores: 15 a 17 anos

As atividades do grupo acontecem aos sábados, das 14h às 17h, no Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (55) 999566385.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes, o mais antigo da fronteira oeste gaúcha em funcionamento, convida crianças e jovens a fazerem parte dessa história de aprendizado, amizade e serviço à comunidade.