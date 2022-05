Grupo Kangas promove campanha de doação de sangue

Diante da consciência de que o estoque do Hemocentro está sempre precisando de doadores, o grupo propôs o desafio para a população nesta próxima quinta-feira e sexta-feira. Os integrantes estarão no Hemocentro para doação de sangue e todos que quiserem se somar a mais essa nobre causa, estão convidados.

Em Alegrete, o Hemocentro Regional atende o Município e mais seis hospitais da Região e, por isso, precisa que os doadores participem e façam a sua doação, visto que a necessidade dos pacientes, que necessitam deste gesto de amor e solidariedade ao próximo, nunca parou.

Para doar basta estar saudável, ter entre 16 e 69 anos, pesar pelo menos 50 quilos e não ter ingerido bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação. Todos os tipos de sangue são necessários.

O atendimento é feito com todo o cuidado e segurança, seguindo os protocolos sanitários na prevenção ao coronavírus e orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e órgãos sanitários competentes.

Sobre o grupo:

O clube foi uma ideia de dois amigos que já pertenciam a outros clubes, Ricardo Ferreira e Tiago Tâmara, porém, eles queriam algo diferente, que tivesse regras e, ao mesmo tempo, que pudessem fazer a diferença na sociedade, ajudando ao próximo, realizando algo pela cidade e pela população – destacaram.

Mesmo assim, sem deixar de curtir passeios de moto, as junções, entre outros. Então reuniram estatutos de clubes renomados no meio motociclista e fundaram o kangas moto clube 11, baseado no motociclismo raiz, old school e em algumas regras militares, pois ambos foram militares, tanto Ricardo (Cabo do exército) e Tiago (Tenente R2). O clube foi fundado em 11 de novembro de 2020.

Ações :