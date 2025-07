Grupo Minerva, com filial em Alegrete, emitiu comunicado aos mercados e acionistas depois da taxação dos EUA

Diante dos desdobramentos da taxação dos EUA em relação as exportações de produtos do Brasil, a empresa Minerva S.A emitiu um comunicado ao mercado e aos seus acionistas. A empresa mantém uma planta industrial em Alegrete com 700 trabalhadores e um abate diário de cerca de 450 animais, de acordo com o Sindicato da Indústria da Alimentação.

A Minerva S.A. (“Minerva” ou “Companhia”), líder na América do Sul na exportação de carne bovina, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral quanto aos potenciais efeitos da nova política tarifária do mercado norte-americano para exportação de produtos brasileiros, conforme divulgado.

A Companhia informa que acessa o mercado dos Estados Unidos por meio de suas operações no Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Austrália. Ainda, considerando os resultados dos últimos 12 meses, a exposição consolidada da Companhia ao mercado norte-americano foi de aproximadamente 16% da receita, com o Brasil representando cerca de 30% dessa exposição. Desse modo, as exportações brasileiras e sujeitas a nova política tributária, apresentam impacto potencial máximo ao redor de 5% da receita líquida.

Vale ressaltar que, em linha com a nossa estratégia de diversificação geográfica, a exposição ao mercado dos EUA também ocorre via nossas operações na Argentina, Paraguai, Uruguai e Austrália, o que permite a Companhia a maximizar sua capacidade de arbitrar os mercados, reduzindo riscos, alavancando oportunidades e respondendo com eficiência a mudanças de cenário como essa.

A Companhia se compromete a manter os acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento deste assunto.

Barretos, 10 de julho de 2025

Minerva S.A.

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho

Diretor de Finanças e Relações com Investidores