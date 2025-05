Grupo musical promove vakinha para consertar ônibus envolvido em acidente

A ação busca reunir aproximadamente R$ 30 mil, valor estimado para os reparos necessários no veículo.

Segundo informações, o acidente aconteceu após uma pane no freio estacionário do ônibus, que desceu descontroladamente por uma ribanceira e colidiu com árvores nas proximidades. O veículo, conhecido como “Bitelo” pelos integrantes do grupo, estava vazio no momento e ninguém ficou ferido.

O ônibus é utilizado como meio de transporte principal do grupo em deslocamentos para apresentações e compromissos culturais e também funciona como uma segunda casa para os membros durante as viagens.

O Grupo Xixando ficou conhecido nacionalmente em janeiro de 2024 com o lançamento da música “Gauchão no BBB (Vai Ter Baile no BBB)”, criada para apoiar o alegretense Matteus Amaral durante sua participação no Big Brother Brasil. Na época, o grupo participou de uma mateada em Alegrete promovida pela Rádio Nativa FM e pelo portal Alegrete Tudo, evento que reuniu um grande público na Praça Getúlio Vargas.

A campanha de arrecadação está disponível na plataforma Vakinha, por meio do link: https://www.vakinha.com.br/5496118.