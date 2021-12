Grupo Nativista Ibirapuitã fica entre os melhores no Rodeio de Lomba Grande

O evento reuniu 2,3 mil participantes nas provas campeiras e artísticas, confirmando a expectativa dos organizadores que apostavam nessa retomada.

Foram 1,8 mil participantes nas artísticas, nas modalidades de declamação, intérprete vocal, chula, dança de salão, gaita piano e gaita ponto. Entre participantes da região de Lomba Grande, litoral, Serra Gaúcha, Pelotas, Erechim, Passo Fundo, Santana do Livramento, destaque para o Grupo Nativista Ibirapuitã que representou o município no tradicional rodeio.

Vereadores fecham ano com 60 emendas, entre impositivas com a garantia de recursos

GNI deu show em Lomba Grande

Neste primeiro rodeio depois de 2 anos sem participar de eventos por conta da pandemia, a retomada da GNI foi triunfal entre grandes entidades tradicionalistas do estado. Mais de 50 grupos de danças de todas regiões do RS estiveram na disputa.

Carro bate e arranca árvore na Avenida Doutor Lauro Dorneles

Entre grandes grupos, finalistas e premiados nos maiores festivais do RS, o Ibirapuitã representou muito bem a cidade de Alegrete. Destaque para as invernadas juvenil que conquistou o 3° lugar em danças tradicionais e a adulta que finalizou na 4ª colocação nas danças tradicionais.

GNI trouxe excelentes resultados do rodeio

Danças Juvenil

1° lugar – CTG Patrulha do Rio Grande (Santo Antônio da Patrulha)

2° Lugar – CTG Aldeia dos Anjos (Gravataí)

3° Lugar – GN Ibirapuitã (Alegrete)

4° Lugar – CTG M’bororé (Campo Bom)

5° Lugar – CTG Gildo de Freitas

( Porto Alegre)

Danças Adulto

1° lugar – CTG Rancho da Saudade (Cachoeirinha)

2° lugar – CTG M’bororé (Campo Bom)

3° lugar – CTG Sentinela do Pago (Marau)

4° lugar – GN Ibirapuitã (Alegrete)

5° lugar – PTG Bocal de Prata (Osório)



O GNI também teve representação na chula mirim e juvenil com Heitor Oliveira e Marcos Silveira. Segundo os coordenadores do grupo alegretense, tudo isso só foi possível com muito esforço de pais, amigos e colaboradores das invernadas do GNI.

Grupo Nativista Ibirapuitã ensaiou exaustivamente para o Rodeio em Lomba Grande



As conquistas foram resultado de apenas 2 meses de ensaio após a retomada das atividades. O GNI está sob comando dos instrutores e coordenadores Rafael Machado e Tayara Carús.

Dois meses de ensaio rendeu boas conquistas

Fotos: GNI (divulgação)