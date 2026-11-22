A tradição de Alegrete estará mais uma vez representada entre os grandes nomes da dança tradicionalista gaúcha. A Invernada Adulta do Grupo Nativista Ibirapuitã garantiu sua classificação para a grande final do 39º Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (ENART), assegurando um lugar entre os 20 melhores grupos do Estado.

A conquista é resultado de uma caminhada intensa, construída com ensaios, comprometimento, planejamento e muita dedicação de todos os envolvidos. Mais uma vez, o Ibirapuitã carimba seu passaporte para a decisão de um dos maiores eventos da cultura tradicionalista do Rio Grande do Sul.

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Nesta edição, o grupo levou à arena a coreografia “Depois do Último Abraço”, assinada pelo coreógrafo Ben Hur de Barros. Sob o comando de Rafael Machado, Tayara Carus e Rogério Simon (Tuca), o trabalho apresentou uma proposta artística diferenciada, reunindo técnica, harmonia, interpretação e, principalmente, a pegada característica do estilo da fronteira.

A apresentação recebeu elogios de diferentes cantos do Estado, evidenciando a qualidade do trabalho desenvolvido e a personalidade artística que marca a trajetória do grupo.

A coreografia também dá continuidade a uma construção narrativa que envolve sentimentos, relações familiares, reencontros, conflitos, perdão e redenção. Uma história que encontra na dança uma forma de expressão, aproximando a técnica dos movimentos da emoção transmitida ao público.