Grupo Nativista Ibirapuitã participa do Sarau de Arte Gaúcha em Campo Bom

No último fim de semana, a cidade de Campo Bom foi palco de um tradicional encontro das tradições gaúchas.

O CTG M’Bororé sediou a volta do Sarau de Arte Gaúcha, após dois anos parado em função da pandemia.

Em sua 22° edição, o evento contou com 68 grupos de dança Mirim, Juvenil e Adulta.

Foi um fim de semana intenso, onde o Sarau se consagrou como o maior rodeio artístico do Estado.

Evento contou com invernadas de todas regiões do RS

A estimativa dos organizadores do Sarau divulgou que mais de 5 mil pessoas circularam durante os três dias de evento. A cidade de Alegrete esteve representada pelo Grupo Nativista Ibirapuitã, com as invernadas Juvenil e adulta.

Alegrete fez bonito em Campo Bom

“Juntamos nossas famílias e dançarinos e fomos acompanhar nossos filhos nesse evento, sem os quais não teríamos força nem motivo para seguir nos doando voluntariamente em prol da cultura gaúcha”, destacou Cíntia Dorneles, mãe de um dos artistas integrante da invernada juvenil.

Grupo de pais acompanhou os filhos no Sarau

Na classificação final as invernadas Juvenil e adulta do GNI não foram premiadas. Na categoria Danças Tradicionais Adulto FORÇA B: Campeão: CTG Felipe Portinho, Marau, 7° RT e Vice-Campeão: CTG Gaspar da Silveira Martins, Ajuricaba, 9° RT.

Na Força A, os premiados na categoria Danças Tradicionais Adulto: Campeão: CTG Rancho da Saudade, Cachoeirinha, 1° RT, Vice-Campeão: CTG Tiarayu, Porto Alegre, 1° RT.

O Grupo Nativista Ibirapuitã se destacou no XXII Sarau de Arte Gaúcha com o chuleador Heitor Oliveira, campeão mirim da modalidade de chula. Heitor Oliveira chuleou com garra e determinação, e seu Instrutor Rafael Machado é só elogios para o pupilo que segue as tradições e ensinamentos do instrutor.

Heitor do GNI garantiu o título na chula mirim

A Família do Grupo Ibirapuitã desde o patrão Alabi, parabenizam o grupo que fez uma linda apresentação representando a 3ª Capital Farroupilha.

GNI faz um trabalho elogiável no tradicionalismo

Juntos, eles se mobilizaram e fizeram várias promoções para angariar fundos, que possibilitassem a participação neste importante evento da cultura gaúcha.

Fotos: reprodução