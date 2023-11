Grupo Nativista Ibirapuitã, uma das forças de Alegrete, está preparado para o Enart 2023

O elenco adulto do Grupo Nativista Ibirapuitã apresentará o tema “O Velório da Cruz”, na grande final do Enart 2023, evento que acontece nos dias 24 a 26 de novembro na cidade de Santa Cruz do Sul.

A cidade no Vale do Rio Pardo, se prepara para receber a 36ª edição do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart), durante três dias, no Parque da Oktoberfest. O maior evento de arte amadora da América Latina contará com dez palcos que abrigarão apresentações de mais de 20 modalidades, como dança, chula, intérprete vocal, trovas, instrumentais, entre outras.

O Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) estima que mais de quatro mil e quinhentos competidores participarão do evento neste ano. A edição de 2023, mais uma vez traz o ingresso solidário, que, através da doação de um brinquedo novo, o acesso custava a metade do valor de forma antecipada.

Todos os brinquedos arrecadados durante a realização do “ENART” serão destinados aos projetos sociais do município, que visam o atendimento das crianças em vulnerabilidade social. Em 2022, foram mais de 4000 brinquedos arrecadados e distribuídos.

A solenidade de abertura oficial acontece sexta-feira, 24, com apresentação do campeão de 2022, do 35º Enart, o CTG Rancho da Saudade, de Cachoeirinha. Ainda na sexta-feira, iniciam as competições de danças tradicionais. Os vencedores das modalidades serão conhecidos no domingo (26).

Desde 2009, o ENART tem transmissão para todo o mundo através da rede mundial de computadores. Neste ano, as danças tradicionais forças A e B, e a chula, terão transmissão ao vivo com intérprete de libras. No Ginásio Poliesportivo, onde acontece a modalidade danças tradicionais força A, e no Centro de Eventos (estrutura nova) onde acontece a força B, terão espaço inclusivo, para PCDs com áudio descrição. No domingo (26), teremos a 2ª edição da modalidade de dança gaúcha de salão PCD, com a participação de duplas representantes das Regiões Tradicionalistas.

O Grupo Nativista Ibirapuitã tem ensaiado e trabalhado muito para que tudo esteja preparado. Neste sábado (18), apresenta sua temática e indumentária para o publico público alegretense. O jantar de pré-estreia acontece nas dependências da entidade co-irmã Aconchego dos Caranchos. Segundo o coordenador da invernada Adriani Blaskesi, o público estimado para a pré-estreia é de 450 pessoas com os ingressos praticamente esgotados.

O Grupo do patrão Luis Carlos Alabi, tem como instrutores Rafael Machado, Tayara Carus e Marcelo Vasconcelos, e como coreógrafos Gilmar Caetano e Gabriel Paes. O tema intitulado Velório da Cruz, será o trunfo do GNI.

Conforme Tayara Carus, neste ENART o elenco adulto do Ibirapuitã apresenta o conto de um povoado da fronteira que teve um de seus moradores, desaparecido, e depois declarado como falecido, por isso o povo está a velar a cruz, pois não se tem o corpo para velar. O finado deixa esposa e amigos desolados, que irão realizar o rito para garantir a entrada do falecido nos campos dos céus.

Para o instrutor coordenador Rafael Machado , a temática O Velório da Cruz é um dos mais antigos ritos da fronteira, é realizado quando não se pode velar o parente, realizando-se no sétimo dia após a morte do finado. Inicia-se o velório com o batismo da cruz por um padrinho que é escolhido pela família, geralmente o amigo mais próximo do falecido. O velório tem a duração de um dia, na região da fronteira. Ao final da cerimonia, muitas vezes realizava-se um baile diante da cruz, para festejar a entrada do parente nos campos dos céus. Após, a cruz era conduzida por um cortejo até o cemitério.

E assim, 38 dançarinos do GNI da 4ª RT, junto a uma equipe de apoio com pais e familiares que estão dando o suporte, embarcam na próxima semana para o encontro.

Superando dificuldades em conciliar trabalho estudo e ensaio, atrelado a questão financeira que é o maior problema em participar de um evento de envergadura como o ENART, o GNI organizou jantares, risotos, pasteladas e bingos para poder mostra a sua melhor arte no evento mais importante do ano. O GNI disputa a Força A no Bloco 02 e será o 7º grupo a subir no palco principal.