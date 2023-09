Grupo Nativista Ibirapuitã vence Manancial de Danças, etapa do circuito da 18ª RT

Share on Email

O GNI disputou na categoria juvenil entre 12 invernadas e trouxe para casa o título de campeã. A invernada tem como instrutores Tayara Carús e Rafael Machado, que desenvolvem um belíssimo trabalho a frente da Invernada Juvenil, juntamente com a coordenação de Eliane Toledo e uma rede formada pelos pais. “Esse apoio é a base muito importante, pois o trabalho é feito dentro e fora do tablado, para que o resultado chegue”, explica a coordenadora.

A Invernada Mirim do Grupo Nativista Ibirapuitã também participou do Festival, um grupo novo em fase de formação, fez seu segundo festival e conquistaram a 5° colocação. “Um grupo que tem um lindo caminho pela frente e em breve trará grandes resultados. Agradecemos a todos que nos apoiam”, pontuou a tradicionalista. A mirim do GNI tem a frente os instrutores da Mirim são Linicker Macedo e Cristiele Silveira.

Além do título na juvenil, o GNI conquistou premiação no concurso de chula categorial juvenil, Heitor Almeida foi o grande campeão. Já na Declamação Feminino Juvenil, a talentosa Isadora Pimentel ficou em 3º lugar.

Fotos: reprodução