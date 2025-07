Grupo Novidadih, a nova cara do pagode alegretense

Direto da comunidade, com muito orgulho e alma musical, nasce o Grupo Novidadih – uma galera jovem, cheia de talento, que carrega no peito a paixão pelo pagode raiz e atual. Formado por amigos que cresceram juntos entre rodas de samba, batucadas e sorrisos sinceros, e o melhor, Novidadih veio pra somar, alegrar corações e representar a quebrada com música de verdade.

O sonho de formar um grupo já é realidade para o quarteto. No próximo sábado (05), está previsto a festa de lançamento às 23h, na sede da Escola de Samba Unidos dos Canudos. No palco o Grupo Novidadih, formado por quatro jovens músicos da própria comunidade.

Daniel Barbosa (vocal e cordas), Igor Araújo (reco-reco), Ihan Carlo (voz e rebolo) e Alexandre Teixeira Pedroso (pandeiro). Todos têm em comum a trajetória dentro da Escola Unidos dos Canudos e o envolvimento com o projeto social Canudos Amanhã, voltado à formação de jovens através da cultura e da música. Ihan o mais novo, nutre uma grande expectativa. Cita o experiente Daniel, o santa-mariense que há 2 anos veio para Alegrete e hoje se diz grato à cidade que lhe acolheu.

“Já tocávamos no pagode e depois de uma roda de samba nos encontramos e resolvemos apostar nessa ideia”, relata o vocalista Ihan. “O nome inicial era outro, algo como Alma da Comunidade, mas a palavra Novidadih pegou na hora”, recorda Barbosa.

“Nosso som mistura a alegria contagiante do samba com as batidas modernas do pagode, trazendo letras que falam de amor, superação, festa e, claro, das vivências da nossa comunidade. Cada acorde é feito com sentimento, cada batida com respeito à nossa cultura, e cada apresentação é uma celebração”, explica Ihan.

A ideia de formar o grupo surgia sempre após a realização de eventos solidários em bares da cidade, promovidos pelos integrantes com o objetivo de arrecadar alimentos para comunidades carentes. “A boa recepção do público e a sintonia entre os músicos fizeram com que o antigo desejo de montar um grupo se tornasse realidade”, conclui Alexandre.

O evento de lançamento conta com o apoio da comunidade Verde e Branco e deve reunir convidados especiais e artistas locais, bem como os amantes do pagode. A noite promete muito samba no pé, alegria e celebração das raízes culturais do bairro. Para não fugir à regra, o Grupo Novidadih sugere que o público leve agasalhos, que serão doados, com os participantes concorrendo a brindes durante a festa.

Na tarde de quarta-feira (02), o Grupo Novidadih esteve na redação do Portal Alegrete Tudo para uma entrevista descontraída com muito samba e história para contar dessa “Novidadih”. Já com projetos de letras autorais, eles só pensam em tocar, trabalhar muito e divulgar o grupo nas plataformas digitais. Tocar em festas, na noite e eventos é a estrada do Grupo Novidadih a partir desse fim de semana.