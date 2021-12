Grupo Ritt divulga o trajeto do caminhão do natal iluminado promovido pela empresa, confira

Este ano o Natal iluminado do Grupo Ritt iniciará diferente, tendo em vista o trajeto que percorrerá diversos bairros de nossa cidade divididos em três dias: 21/12, 22/12 e 23/12.

A concentração está programada para às 18h30min. A saída por volta das 19hs, do Residencial Buenos Aires – Andradas – Vasco Alves – Volta na Praça Getúlio Vargas – General neto – Venâncio Aires – Visconde de Tamandaré – Mariz e Barros – Eurípedes – ponte Borges de Medeiros – Av. Tiarajú – Av. Caverá início – Rua Albino Severo – Rua Silvana Maria Elizalde – R.B – Rua Santana – Rua Lendas do Jaraú – Rua Ana Terra – PARADA (PARQUE LENDAS DO SUL) – Av. Simões Lopes Neto – Rua F – Rua Blau Nunes – Rua Constantino da Costa Leite – PARADA (EM FRENTE A ESCOLA MARCELO FARACO) – Rua Brigada Militar – Av. Caverá – Av. Charrua – Av. Tiarajú – Rua Joaquim Pedroso – Rua Airton Senna – PARADA (EM FRENTE A ESCOLA SAINT PASTOUS DE FREITAS) – Rua Antônio Franqueira – PARADA EM FRENTE A PRACINHA MIGUEL JAQUES TRINDADE – Av. Tiarajú – Rua Vicente de Souza Machado – Rua Otávio Emídio Guterres – Rua Ver. Rui Barbosa da Silveira – Rua Francisco Pesce Padula – Av. República Riograndense (toda a extensão) – Av. Charrua – Av. Tiarajú – Parque Rui Ramos – Rua Barão do Amazonas – Praça Getúlio Vargas – PARADA NA FRENTE DA IGREJA MATRIZ.

Saída da Igreja Matriz em direção a Rua coronel Cabrita – Rua Castro Alves – Rua Vereador Carbonel – Rua Simplicio Jaques – Rua General Sampaio – Rua Presidente Roosevelt – Rua Dr. Lauro Dorneles – Rua General Vitorino – Rua Gaspar Martins – Av. Dr. Lauro Dorneles – Rua Barão do Cerro Largo – Rua Arnaldo Balve – Rua Manoel Bica de Freitas – Rua Daltro Filho – PARADA RESTINGA PONTE SECA (CAMINHÃO SEGUE DALTRO FILHO VIRA A DIREITA NA RUA DORVALINO VARGAS, ESQUERDA RUA JOÃO ARTIGAS MITIDIERI IRIZAGA, ESQUERDA PEDRO SOUZA BISCH, ESQUERDA RS 566), Sobe Daltro Filho de volta – Rua Alfredo Goncalves – Rua Fetzalan de Almeida – Rua Aldelírio dos Santos Goncalves (PARADA NA ESQUINA) Rua Joaquim Campos Leão – Rua Tia Lourdes Oliveira – Rua Dionisoio Vilarinho – Rua Canindé – Rua Índia Ponaim – Rua Tapuia – Rua Tupi – PARADA PRAÇA – Rua Olégario Vítor de Andrade – Av. Brás Faraco – Av. Marechal Rondon – Av Assis Brasil – Finaliza na Praça Nova RESIDENCIAL BUENOS AIRES.

Saída da Frente da Sede Ritt – Dr. Lauro Dornelles – Assis Brasil – Trevo Principal – (ACESSO AO BAIRRO PIOLA, EM DIREÇÃO AO BAIRO JOSÉ DE ABREU) Rua barão do Ibirocai – Rua Marechal Castelo Branco – Rua Ronaldo Fialho Kurtz – Av Américo Martini – Rua Veronica Martins (PARADA NO CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO) – Rua Américo Martini – Av. Poço de Bombas, Rua Paulo Freire (PARADA NA CASA DA DONA SIMARA), Rua Herbert de Souza – Rua Nora Dornelles – Retornando pela Av. Poço de Bombas – Rua Marechal de Costa e Silva – Rua Pedro Carneiro de Pereira – Rua Érico Veríssimo – Rua Marechal Castelo Branco – Retorna para a Av. Poço de Bombas em direção a Vila Olhos D’água – FAZ A ROTATÓRIA – Rua Antônio José de Vargas – Rua Silvestre de Mello Iarto (PARADA NA ESQUINA) – Saída pela Rua Primavera – Assis Brasil – Rua Antônio José de Vargas – Rua Luiz Araújo Filho – (PARADA NA INTERSECÇÃO DAS 5 RUAS) – Seguir pela rua Luiz Araújo filho – Rua Álvaro Inácio de Medeiros – Rua Esmeraldo Gamino – Rua Liberato José de Melo – Rua ícaro Ferreira da Costa – Av Pedreiras – Av Rondon – Rua Eduardo Faraco – Rua Bento Manoel – Rua Daltro Filho – Praça General Osório – Andradas – Vasco Alves – Praça Getúlio Vargas (DAR A VOLTA), Mariz e Barros – Av. Eurípedes – Entorno da Praça Rui Ramos – Av. Eurípedes – Rua Marques de Alegrete – Volta na Praça Nova – PARADA NA FRENTE DO RESIDENCIAL BUENOS AIRES.

O caminhão betoneira da Ritt, irá percorrer diversos bairros da cidade, com a iluminação em led, tendo também a ilustre presença do Papai Noel da Ritt, no topo do caminhão.

Venha fazer parte da carreata, que ocorrerá conforme o trajeto, esse é o convite do grupo Ritt a amigos e parceiros.