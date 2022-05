Grupo Ritt proporcionou aos colaboradores diversão e integração no dia 1º de maio

Share on Email

O Grupo Ritt, no dia do trabalhador proporcionou a seus mais de 300 colaboradores uma confraternização onde puderam participar de um torneio de futebol, estendido também aos familiares que foram convidados.

O local do evento foi na Arena Esporte e Lazer, onde Além do futebol, houve também torneio de truco.

Ao final do Evento o Diretor do Grupo Ritt, Felipe Ritt, enfatizou a importância de momentos de integração e confraternização com a equipe, abordando desde o trabalho em equipe, agradecendo cada colaborador por seu papel dentro da empresa.

O Diretor Felipe, ao final da confraternização ainda realizou 15 sorteios no valor de R$ 200,00 aos colaboradores que estavam presentes no evento.

O Grupo Ritt, agradece a todos que fizeram parte deste momento tão especial!