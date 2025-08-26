Grupo Ritt se manifesta sobre decisão da Justiça que bloqueia bens da empresa

Segundo a empresa, a medida é de caráter preventivo e provisório, não significando condenação definitiva nem comprovação de irregularidades.

Na manifestação, a companhia destaca que já interpôs recurso contra a decisão que extinguiu o processo de Recuperação Judicial e afirma manter seu compromisso com a transparência, a ética e a continuidade de suas atividades.

Confira a nota divulgada pelo Grupo Ritt, na íntegra:

Nota de Esclarecimento

O Grupo Ritt vem a público esclarecer que, em decorrência de decisão judicial proferida no dia 04 de agosto no âmbito de uma Ação Civil Pública, foi determinado o bloqueio cautelar de seu patrimônio.

É importante ressaltar que a medida tem natureza preventiva e provisória, não representando qualquer condenação definitiva ou comprovação de irregularidades. Trata-se de um procedimento comum em processos dessa natureza, adotado pelo Poder Judiciário, como forma de garantir eventual cumprimento de obrigações futuras.

Paralelamente, a empresa comunica que interpôs recurso contra a decisão que extinguiu o processo de Recuperação Judicial, uma vez que entende ser este o meio mais adequado para assegurar a continuidade de suas atividades, o cumprimento de compromissos e a manutenção da confiança de clientes, fornecedores e parceiros.

O Grupo Ritt reitera sua convicção de que o Poder Judiciário reconhecerá a legalidade de sua atuação e a necessidade de continuidade do plano de reestruturação, reafirmando seu compromisso com a transparência, ética e responsabilidade empresarial. Informa ainda que a referida decisão ocorreu um dia antes da empresa ter apresentado o seu Recurso, dentro do prazo legal, no Processo de Recuperação Judicial.

A empresa já está organizando a sua defesa, recebeu toda a documentação, inclusive sobre as denúncias realizadas contra a Construtora Ritt, e está adotando todas as medidas jurídicas cabíveis para demonstrar a regularidade de suas atividades, com plena confiança de que os fatos serão esclarecidos no curso do processo.

A Ritt reafirma seu compromisso histórico com a legalidade, a ética e a transparência em todas as suas ações, bem como com a preservação dos direitos de seus clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros de negócios. Durante todo o trâmite processual, a empresa seguirá atuando de forma responsável e colaborativa com as autoridades competentes, sempre priorizando pela verdade que caracterizou sua atuação ao longo de sua história.

RUA BR, Nº 61 – Balneário Caverá | Alegrete – RS

(55) 99935-0451