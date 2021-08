Grupo Ritt traz para a Alegrete uma nova concepção de serviços de abastecimento e conveniência

Conteúdo Patrocinado

Em sete anos de história, o Grupo Ritt através do empresário Felipe Ritt e sua equipe de profissionais, tornou-se referência no segmento da construção civil apresentando projetos ousados e inovadores, sendo perceptíveis a qualidade, o requinte, o bom gosto e a pontualidade na entrega das suas obras.



Movidos por desafios e oportunidades o Grupo, há alguns anos investiu no Projeto Ritt Concretos, visando atender a demanda no segmento de atuação e contribuir com o desenvolvimento da região.

Ritt Empreendimentos



E, desta vez anuncia à comunidade alegretense que está em andamento, as obras da Rede de Postos Garra. Uma rede do Grupo Ritt que possui duas unidades em Santana do Livramento, duas em Santa Rosa, uma em Santo Ângelo e em breve também em Bagé. A unidade em Alegrete, será muito bem localizada na Rua Mariz e Barros, esquina com a Rua Tiradentes vizinhando com um dos projetos da empresa, o Residencial La Serena.



Bruno Leonardi – Diretor Financeiro do Grupo, informou que a previsão de inauguração da unidade dos Postos Garra será para o mês de outubro deste ano e já adiantando que há projeto para uma segunda unidade em Alegrete.



A Rede de Postos Garra apresenta uma nova concepção em serviços de abastecimento, oferecendo aos seus clientes combustíveis de qualidade das principais distribuidoras aliado ao atendimento diferenciado da equipe, os serviços de troca de óleo, e ainda, uma super loja de conveniência.

Ritt Empreendimentos



Esse é mais um dos tantos feitos de Felipe Ritt, empresário que acredita e confia no potencial de Alegrete, que se dedica às causas sociais, um jovem visionário que junto à sua família escolheu a cidade para amar, investir e contribuir com o desenvolvimento socioeconômico, gerando oportunidades de emprego, renda e qualidade de vida.

Ritt Empreendimentos:

Endereço: Avenida Dr. Lauro Dorneles 129, esquina Vinte de Setembro

Telefone: 3421 1104