Grupo Salve de Alegrete leva toneladas de donativos e auxilia desabrigados no Vale do Taquari

Inicialmente formado como GRV, o grupo ganhou forma e amplitude em 2019, quando mais de 50 pessoas se uniram à força-tarefa. A base operacional começou na Auto Elétrica Reffatti, em Alegrete.

No ano de 2023, Beto, também conhecido como Beto Multimarcas, trouxe sua vasta experiência em serviços voluntários, remontando às enchentes de 2007, para fortalecer ainda mais o grupo. No mesmo período, Igor Pinheiro e Rafael Soriano, que já estavam envolvidos em atividades voluntárias de emergência e resgate na região metropolitana, uniram-se ao grupo. Durante uma viagem à capital, surgiu o nome “SALVE”, que foi oficializado no ano seguinte, em 2024, durante uma das ações em Alegrete.

Os membros do grupo dedicam suas noites para colaborar, auxiliar e prestar apoio necessário aos mais necessitados durante as cheias do Rio Ibirapuitã. Em uma notável demonstração de solidariedade, o grupo e seus apoiadores já arrecadaram mais de 25 toneladas de produtos essenciais, incluindo itens de limpeza, higiene, água mineral e alimentos.

Parte do grupo, composta por 16 voluntários, deslocou-se para o Vale do Taquari e a capital para entregar as doações e auxiliar na limpeza de casas e ruas das cidades afetadas. Em Lajeado, foram acolhidos em um local cedido generosamente por um morador da cidade, onde estabeleceram sua base de operações e armazenamento das doações. Enquanto isso, os demais membros permaneceram em Alegrete para coordenar a recepção e distribuição das doações, além de prestar apoio local.

A logística da operação é impressionante: saindo de Alegrete na quinta-feira à noite, o grupo chegou a Lajeado na manhã de sexta-feira e imediatamente começou suas atividades de assistência, incluindo a limpeza de residências e vias públicas, bem como a distribuição das doações. Mesmo após a entrega inicial de cerca de 25 toneladas de suprimentos, continuam recebendo mais doações.

O compromisso e a dedicação desses voluntários têm sido fundamentais para aliviar o sofrimento e a dificuldade enfrentados pelas comunidades afetadas pelas cheias, demonstrando o poder transformador da solidariedade em tempos de adversidade. Para mais informações e apoio, o grupo pode ser contatado através do Instagram @salveresgate.