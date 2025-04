Grupo solicita isenção de impostos e vagas preferenciais para pessoas com fibromialgia

Durante o encontro, os integrantes do grupo solicitaram atenção diferenciada às pessoas que convivem com a fibromialgia, uma doença crônica que afeta diversos moradores do município.

Entre as reivindicações apresentadas ao vereador Monteiro estão: isenção de impostos, vagas de estacionamento preferenciais e a instituição do dia 12 de maio como o Dia Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia.

O vereador informou que já protocolou um projeto de lei para oficializar a data no calendário do município. Além disso, será promovida uma campanha de conscientização nas escolas, com o objetivo de combater qualquer forma de discriminação, como o bullying, contra pessoas com fibromialgia.

A fibromialgia é uma síndrome crônica caracterizada por dor generalizada, especialmente nos músculos e tendões. A condição também pode causar fadiga, distúrbios do sono, ansiedade, depressão, além de alterações de memória e atenção.