Grupo Superação conquista pódios e faz estreia histórica no Solo Dance na Copa INSPA

Equipe alegretense estreia na temporada competitiva de 2026 com resultados expressivos, novas experiências e marcas importantes de superação

O Grupo Superação de Patinação Artística representou Alegrete na III Copa INSPA de Patinação Artística, realizada nos dias 29 e 30 de agosto, em Santa Cruz do Sul. A competição reuniu atletas em diferentes níveis e modalidades e marcou o início da temporada competitiva de 2026 para a equipe alegretense.

Mais do que as colocações conquistadas, a participação foi marcada pelos desafios enfrentados pelas atletas e pela oportunidade de avaliar o trabalho desenvolvido durante os treinamentos. Enquanto diversas escolas e clubes já se aproximam do encerramento da temporada, o Grupo Superação está iniciando seu calendário de competições.

Outro desafio foi a adaptação à pista oficial, que possui dimensões significativamente maiores do que o espaço habitualmente utilizado pela equipe durante os treinamentos. A mudança exigiu das atletas capacidade de adaptação e concentração para executar os movimentos em um ambiente diferente daquele encontrado na preparação cotidiana.

Estreia do grupo no Solo Dance

A competição também entrou para a história do Grupo Superação pela estreia da equipe no Solo Dance Estadual. As atletas Júlia Nunes de Mello, Bianca Souza da Silva e Luana Carvalho participaram pela primeira vez da modalidade.

Júlia conquistou a 8ª colocação, recebendo medalha de participação. Bianca e Luana, por sua vez, terminaram suas respectivas categorias na 1ª colocação.

A participação no Solo Dance proporcionou à equipe novas referências para a sequência da temporada. As notas e avaliações obtidas durante a competição servirão como base para identificar pontos de evolução e aspectos que poderão ser aprimorados nos próximos treinamentos e campeonatos.

Três pódios no Novatos Livre

Nas provas de Livre, as atletas do Grupo Superação já possuíam experiência em competições, mas todas passaram a disputar novas categorias em 2026. Como esta foi a primeira competição da equipe na temporada, também representou a estreia das atletas em suas respectivas categorias.

No Novatos Livre, o grupo teve três representantes e todas terminaram entre as cinco primeiras colocadas.

Lorena Seefeldt ficou com a 5ª colocação, enquanto Lara Vitória Gomes Ortiz conquistou o 3º lugar. O melhor resultado da equipe na modalidade veio com Caroline Fortes Souza, que garantiu o 1º lugar em sua categoria.

Os resultados representam não apenas posições na classificação, mas também novas experiências competitivas para as atletas, que passam a construir referências importantes para a continuidade da temporada.

Mais resultados nas categorias Livre

No Iniciantes Livre, Júlia Nunes de Mello voltou à pista e conquistou a 9ª colocação, com medalha de participação. Na mesma modalidade, Bianca Souza da Silva garantiu o 2º lugar, ampliando a presença do Grupo Superação no pódio.

Já no Básico Livre, Luana Carvalho encerrou sua participação na 6ª colocação, também recebendo medalha de participação.

Ao longo dos dois dias de competição, o Grupo Superação foi representado por Júlia Nunes de Mello, Bianca Souza da Silva, Luana Carvalho, Lorena Seefeldt, Lara Vitória Gomes Ortiz e Caroline Fortes Souza.

Superação como resultado

Para a equipe, a participação na III Copa INSPA representa o início de um caminho que ainda está sendo construído em 2026. As diferentes classificações, os pódios e, principalmente, a experiência adquirida em uma nova pista e em novas categorias passam a fazer parte do processo de desenvolvimento das atletas.