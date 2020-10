Grupo Velha Guarda, de ex-militares do 12° BE Comb, está construindo sede para os encontros anuais

Compartilhe















Nesta semana um grupo de ex-combatentes do 12°BE Comb de Alegrete, entrou em contato com o PAT para expor sobre um novo projeto. Nos últimos anos têm se tornado cada vez mais frequente os encontros de ex- combatentes. Este grupo que se reuniu depois de 35 anos, mantém uma agenda anual desde então e já está na quinta edição.

Porém, segundo um dos integrantes, Edson de Souza, face a dificuldades de muitas vezes conseguir conciliar a data dos participantes com a disponibilidade da Unidade Militar para que possam se reunir, eles passaram a fazer a reunião em sua casa que fica localizada no Rincão da Palma, Assentamento Unidos Pela Terra. Embora o desejo seja de preservar a amizade e os encontros, na sua casa o espaço é muito pequeno para conseguir receber todos que fazem parte do grupo e com familiares ultrapassa o número de 70 pessoas. Desta forma, surgiu a ideia de construírem uma sede, do Grupo Velha Guarda.

O início da estrutura começou a ser adquirida nas lojas Quero-Quero, onde há uma lista. Contudo, eles estão realizando uma ação e com esse objetivo buscam mais parceiros para que a sede possa sair do papel. “Estamos buscando mais parcerias entre os ex-combatentes e, até mesmo os próprios militares que fazem parte do 12°BEComb, para que desta forma seja possível angariar os valores ou o material necessário para que o “galpão” seja construído e, desta forma, possamos manter nossos encontros. Por mais que pareça simples, ainda mais neste período de pandemia, toda ajuda é bem vinda em razão de que muitos estão com os orçamentos comprometidos” – falou Edson.

Quem quiser contribuir com o grupo pode entrar em contato através do telefone 55 99921-2905 – Edson Silva( Alegrete).

